В Саратовской области появятся цветы из Дании
Разрешение на это дал Россельхознадзор
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Агротехнологическая фирма «Агрос» (улица Серафимовича, 1/3, Новосибирск, 630054) завозить в Россию семена цветов из Дании.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, в стране появятся около 7 млн семян цветов из питомника Sacata Ornamentals Europe A/S (Odensevej 82, 5290 Marslev, Denmark).
Специалисты принимают решение по поводу каждой партии семян после лабораторной экспертизы на карантинные объекты.
Теперь цветы из-за границы могут появиться и у нас в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU