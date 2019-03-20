В Саратовской области появятся цветы из Дании

СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-20T15:20:12+03:00

Разрешение на это дал Россельхознадзор

Изменить размер текста: A A

Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Агротехнологическая фирма «Агрос» (улица Серафимовича, 1/3, Новосибирск, 630054) завозить в Россию семена цветов из Дании.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, в стране появятся около 7 млн семян цветов из питомника Sacata Ornamentals Europe A/S (Odensevej 82, 5290 Marslev, Denmark).

Специалисты принимают решение по поводу каждой партии семян после лабораторной экспертизы на карантинные объекты.

Теперь цветы из-за границы могут появиться и у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU