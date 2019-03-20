Саратовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля
Предполагаемый вор во всем признался
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В отдел полиции №5 в Саратове обратился 39-летний саратовец с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он сообщил, что из его машины, припаркованной на Астраханской улице, пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила более 6 тыс. рублей.
Оперативно-розыскные мероприятия помогли стражам порядка найти предполагаемого вора. Им оказался 27-летний ранее судимый житель облцентра.
В отношении него завели уголовное дело и посадили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU