Саратовские полицейские раскрыли кражу из автомобиля

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-20T14:26:09+03:00

Предполагаемый вор во всем признался

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В отдел полиции №5 в Саратове обратился 39-летний саратовец с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он сообщил, что из его машины, припаркованной на Астраханской улице, пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила более 6 тыс. рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия помогли стражам порядка найти предполагаемого вора. Им оказался 27-летний ранее судимый житель облцентра.

В отношении него завели уголовное дело и посадили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU