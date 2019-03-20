На саратовской границе задержана цистерна с 29 тыс. литров спирта

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-20T14:18:35+03:00

Из Грузии везли пропиловый и изопропиловый спирт

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Саратовские таможенники задержали автоцистерну с пропиловым и изопропиловым спиртом.

Как сообщили «КП-Саратов» Приволжском таможенном управлении, груз прибыл в наш регион из Грузии.

Всего в цистерне было 29 тыс. литров спирта.

Груз перевозился с нарушениями. Например, отсутствовали пломбы идентификации, превышен срок доставки. Кроме того, оказалось, что на спирт предоставлены поддельные документы.

Таможенники считают, что груз мог предназначаться для изготовления фальсифицированного алкоголя, опасного для жизни.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к административной или уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU