2019-03-20T13:46:14+03:00
Общество

Из-за нарушений в саратовской колонии 34 работников УФСИН наказали

В учреждении нашли множество нарушений
Ольга Муравлёва
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку в колонии №7 Красноармейского района. В учреждении отбывают наказания лица, приговоренные к строгому и особому режимам.

- Нарушения нашли в медчасти, пищеблоке, промзоне и спальных помещениях. Так, в столовой и отдельных отрядах не работала пожарная сигнализация. Между собой взаимодействовали заключенные различных видов режима, посылки передавались не по правилам, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Также осужденные на швейном производстве работали больше восьми часов, а сверхурочные им не оплачивали.

Прокуратура внесла в адрес начальника УФСИН по Саратовской области представление. За нарушение СанПиН в отношении трех должностных лиц возбудили административные дела.

После проверки нарушения в колонии были устранены. 34 сотрудников УФСИН по Саратовской области привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

Напомним, в конце января этого года в ИК №7 произошла массовая драка с участием 200 осужденных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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