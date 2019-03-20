2019-03-20T14:00:55+03:00
Происшествия

Саратовец признался в убийстве своего отца шваброй

Мужчину арестовали
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 50-летнего ранее неоднократно судимого саратовца продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 15 марта 2019 года около 9:00 мужчина со своим 78-летним отцом сидели дома на улице Крылова в облцентре. Как только пьяный ребенок услышал претензии по поводу громкой музыки, он обвинил родителя в плохом отношении к его умершей жене. Рецидивист начал лупить отца руками и деревянной шваброй до тех пор, пока тот не умер.

Осознав что он наделал, мужчина обратился в полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стала тупая сочетанная травма тела.

Он полностью признал свою вину.

До окончания расследования дела гражданин будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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