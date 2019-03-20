В Балаковском районе мужчина украл с трассы 32 тонны асфальта
В отношении него завели уголовное дело
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Сегодня, 19 марта, полиция Балаковского района раскрыла кражу асфальта.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 28 июля, примерно в 18:00, с участка трассы между АО «Апатит» и АО «Брт» у дома №1 на проспекте Химиков в селе Быков Отрог Балаковского района неизвестные похитили 32,6 тонны асфальтной крошки.
Этим они причинили ущерб на сумму 19 650 рублей.
По подозрению в краже задержали 33-летнего балаковца. В отношении него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU