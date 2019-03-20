Сотрудники саратовского УФСИН задержали 34 пустившихся в бега преступников
В УФСИН по Саратовской области подвели итоги первого этапа межгосударственной операции «Розыск». Во время нее сотрудники ищут и задерживают граждан, находящихся в бегах. Так, за это время нашли 34 лиц, скрывающихся от правосудия.
- Во время мероприятия 120 правоохранителей совместно с полицией стран СНГ проверили 248 адресов, где могут отсиживаться преступники, — сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении.
В Ленинском районе нашли мужчину, который находился в межгосударственном розыске по линии МВД Республики Азербайджан.
Также в Энгельсе сотрудники УФСИН обнаружили 55-летнего мужчину, осужденного за мошенничество и организацию преступного сообщества на 14 лет. Будучи под подпиской о невыезде, он не пришел на оглашение приговора, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.
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ИСТОЧНИК KP.RU