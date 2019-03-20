2019-03-20T13:07:13+03:00
Общество

Обманутым дольщикам фирмы Абасова передали права на землю и проектную документацию

Такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области
Дарья Вострикова
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Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о передаче прав застройщика ООО «Град-С» жилищно-строительному кооперативу «Савельево».

Напомним, компания аффилирована арестованному застройщику Алексею Абасову, из-за которого люди остались без новых квартир в непостроенном доме на улице Гвардейская.

«Град-С» признали банкротом еще 27 февраля 2018 года.

Согласно новому решению Арбитражного суда Саратовской области, теперь права застройщика переходят от «абасовского» предприятия к ЖСК «Савельево». Это объединение, которое создали сами дольщики.

21 февраля 2019 года кооператив получил права на земельные участки, расположенные по адресу: Саратов, Ленинский район, Гвардейская улица, район остановки «8-я Дачная», а также проектную документацию на эти долгострои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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