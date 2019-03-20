2019-03-20T13:01:32+03:00
Общество

В течение двух лет в Саратове запустят систему «Активный гражданин»

Готова ли к такому городская власть — пока не ясно
Александр Уриевский
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Дмитрий Тепин в пресс-центре "КП-Саратов" пообещал городским властям еще более нелегкую жизньДмитрий Тепин в пресс-центре "КП-Саратов" пообещал городским властям еще более нелегкую жизньФото: Александр Уриевский
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В ближайшее время в рамках реализации дорожной карты проекта «Умный город» в Саратове начнет работать интерактивная система с аналогичным названием.

Об этом журналистам на брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» 20 марта рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин.

- В 2019-2020 годах мы должны создать платформу для привлечения горожан в принятие решений по благоустройству и ЖКХ. Голосование, рейтинги, учет властями мнений горожан — все это будет работать в системе «Активный гражданин». Предусмотрят обратную связь и муниципалитет не уйдет от ответов. Буквально в телефоне каждый горожанин сможет отслеживать решение своего вопроса, — пообещал Тепин.

Плюсы для города и жителей, по мнению министра, при внедрении такой системы очевидны, аналогичные проекты уже дают прекрасные результаты на практике в Москве. Как получится подстроиться под активность людей чиновникам в саратовских реалиях — пока не известно.

- Местным властям будет непросто, потому что придется реагировать на каждое обращение. Если их завалят, и они не справятся, значит, чиновники «не тянут» и их будут менять, — сообщил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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