2019-03-20T12:25:42+03:00
Общество

В Саратове стало меньше преступников-подростков

Кроме того, снижена численность семей в социально-опасном положении
Дарья Вострикова
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По итогам февраля 2019 года в городе стало на 7,2% меньше семей, которые находятся в социально-опасном положении.

Кроме того, подростки на 5,9% реже стали совершать преступления. Всего за юношами и девушками числится 16 злодеяний и это не такие серьезные вещи, как убийства, изнасилования, угоны и разбои.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при горадминистрации, в феврале этого года 33 родителя получили протоколы за то, что их дети гуляют по улицам без присмотра после 22:00.

Рейды и оперативно-розыскные мероприятия полиции помогли найти трех беспризорников и вернуть домой 14 детей, которые ушли из семьи или детдомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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