2019-03-20T12:19:57+03:00
Общество

Стоимость построения «Умного города» составляет 5 тыс. рублей на каждого саратовца

Министр Дмитрий Тепин: Цифровизация крупных городов уже не фантастика
Александр Уриевский
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Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий ТепинМинистр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий ТепинФото: Александр Уриевский
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Министр Дмитрий Тепин на брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 20 марта, отметил, что разговоры о цифровизации городов — это не фантастика. На специальном сайте создан банк решений «Умного города». 298 населенных пунктов России уже частично реализовали часть из них.

- Все перечисленные ранее сервисы и разделы «Умного города» мы должны осуществить в Саратовской области в течение шести лет.

Средняя стоимость затрат при этом — 5 тыс. рублей на человека, чтобы оцифровать город. Получается очень большая сумма для Саратова. Однако это может быть интересно частникам, бизнесу: парковки, штрафы, рекламные поверхности. Мы постараемся максимально заинтересовывать предпринимателей, при этом загружая их частью социальных функций, чтобы облегчать нагрузку на местный бюджет. Кроме того, планируем привлекать для построения цифрового города федеральные деньги, — заявил Дмитрий Тепин.

По его словам команда в 60 человек уже обучается для работы по реализации задач «Умного города». Активные граждане из Балакова, Энгельса и Саратова уже прошли первый этап обучения, в апреле начнется второй курс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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