2019-03-20T12:05:36+03:00
Происшествия

Рецидивист у «Ледовой сказки» в Энгельсе отобрал у подростка телефон

Ранее он «сидел» за убийство и грабеж
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Его обвиняют в разбое.

- Следствие считает, что днем 9 марта этого года злоумышленник, проходя мимо катка «Ледовая сказка», заметил подростка. Он подошел к 17-летнему парню и намекнул, что в кармане его куртки якобы есть пистолет, после чего потребовал телефон. Мальчик испугался и отдал мобильник. Мужчина ушел, а потерпевший пошел в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Правоохранители оперативно нашли подозреваемого и при задержании изъяли у него гаджет. Ему предъявили обвинение в разбое, свою вину он признал и теперь находится под стражей.

Отмечается, что мужчина уже «сидел» за убийство и грабеж. В 2014 он освободился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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