2019-03-20T11:52:07+03:00
Происшествия

Руководство полиции Энгельса проверяется на причастность к преступлениям

Проверка связана с предъявлением обвинений начальнику отдела МУ МВД «Энгельсское»
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Сотрудники УФСБ России по Саратовской области и прокуратуры Энгельса выявили признаки двух преступлений в деятельности начальника следственного отдела МУ МВД РФ «Энгельсское».

В апреле 2017 года ему поступило дело жительницы Энгельса, фиктивно поставившей на учет иностранца. Уже в мае, несмотря на все имеющиеся доказательства вины женщины, начальник отдела приостановил предварительное следствие. Через 18 месяцев, пока дело пылилось в архиве, в декабре 2018 года, истек срок давности для уголовного преследования по этому преступлению.

Начальнику отделения МУ МВД «Энгельсское» предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

- В ходе предварительного следствия будет проверена версия о причастности к совершению данного преступления вышестоящих руководителей энгельсской полиции. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В полиции по данному факту проводится служебная проверка, рассказали в ГУ МВД по Саратовской области. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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