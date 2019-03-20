В энгельсском ТЦ у женщины украли 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-20T11:48:35+03:00

Еще она обнаружила пропажу прав и ключей от машины

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Вчера, 19 марта, полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 30-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 16 марта она пришла в ТЦ «Облака» и обнаружила, что у нее пропал кошелек. Там находились права, ключи от машины и 30 тыс. рублей.

По подозрению в краже полиция задержала 17-летнего парня.

На него завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU