Осужден автовор, переодевавшийся в форму ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-20T11:24:35+03:00

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В Волжском районе Саратова осудили двух рецидивистов — 37 и 33-летнего. Первого обвинили только в групповой краже, а второго еще и в разбое.

- Мужчины 3 декабря 2018 года вызвали эвакуатор на улицу Шурова Гора в Энгельсе. Оттуда похитили Daewoo Matiz, переместили его в район реки Сазанки, а потом уехали на нем в Саратов, чтобы продать. Чтобы эвакуаторщик ничего не заподозрил, один из злоумышленников переоделся в форму сотрудника ГИБДД. В результате похищения владелице автомобиля был причинен ущерб в размере 50 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После, 12 декабря того же года, один из подсудимых решил доехать на такси в район участка №387 по 6-му Большому Яровому проезду Саратова. Находясь на заднем сидении, он приставил нож к горлу водителя и потребовал деньги. Тот отказался и в ходе борьбы вырвал из рук нападавшего нож, при этом порезав себе руку. Злоумышленник не ожидал такого отпора, побоялся, что его задержат, и убежал.

Суд, когда выносил приговор, учел тот факт, что у обоих мужчин есть маленькие дети и они оба признали свою вину. Одному — назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% зарплаты, второму — три года в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU