2019-03-20T11:00:01+03:00
Общество

На фестиваль в Саратове приедет Елена Исинбаева

Ее благотворительный фонд организовал праздник «Каждый ребенок достоин пьедестала!»
Ольга Муравлёва
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В Саратове 23-24 марта пройдет спортивный фестиваль «Каждый ребенок достоин пьедестала!».

В ФОКе «Кировский» на Артиллерийской, 1 пройдут различные соревнования: многоборье ГТО, танцевально-спортивная музыкальная композиция, конкурс тематического рисунка и другое. В них примут 150 детей из десяти социальных и специальных учреждений Саратовской области.

В открытии фестиваля в 10:00 23 марта примет участие двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева.

Отметим, что ее благотворительный фонд и проводит этот спортивный праздник в шести субъектах РФ: Саратовская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская области, Ставропольский край и Республика Дагестан. В каждом из них фестиваль длится два дня. Две лучшие команды из каждого региона в сентябре 2019 года примут участие в межрегиональном спортивном празднике в Волгограде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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