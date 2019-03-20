На фестиваль в Саратове приедет Елена Исинбаева

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-20T11:00:01+03:00

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В Саратове 23-24 марта пройдет спортивный фестиваль «Каждый ребенок достоин пьедестала!».

В ФОКе «Кировский» на Артиллерийской, 1 пройдут различные соревнования: многоборье ГТО, танцевально-спортивная музыкальная композиция, конкурс тематического рисунка и другое. В них примут 150 детей из десяти социальных и специальных учреждений Саратовской области.

В открытии фестиваля в 10:00 23 марта примет участие двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева.

Отметим, что ее благотворительный фонд и проводит этот спортивный праздник в шести субъектах РФ: Саратовская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская области, Ставропольский край и Республика Дагестан. В каждом из них фестиваль длится два дня. Две лучшие команды из каждого региона в сентябре 2019 года примут участие в межрегиональном спортивном празднике в Волгограде.

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ИСТОЧНИК KP.RU