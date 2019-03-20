В Саратове планируют внедрить «Умный город»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-20T12:21:12+03:00

Министр Дмитрий Тепин рассказал о преимуществах цифровизации для безопасного и комфортного проживания

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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 20 марта, прошел брифинг министра строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина, который поведал об итогах поездки на конференцию «Умный город».

Как рассказал Тепин, мероприятие прошло 14 марта в Калуге.

- Мы подписали свой стандарт, наши документы уже отправлены в Минстрой РФ на утверждение, — сообщил он.

По словам министра, система управления городским хозяйством сильно устарела и требует новых подходов, цифровизации, создания безопасных и комфортных условий для горожан.

Проект «Умный город» предусматривает внедрение системы в населенных пунктах с числом жителей от 100 тыс. человек.

- Однако мы будем думать обо всех населенных пунктах, — отметил Дмитрий Тепин.

Стандарты «Умного города» предусматривают несколько направлений.

Это, в частности, интеллектуальные системы общественной безопасности, то есть повсеместная установка камер наблюдения: на зданиях, светофорах, общественных местах. Видео будет поступать в единый центр, где применяется технология распознавания лиц, анализ поведения. Это поможет искать виновных в ДТП или преступлениях.

Также «Умный город» — это мониторинг экологической ситуации. Планируется контролировать системы очистки и обработки отходов на предприятиях.

Внедрение транспортной схемы позволит оптимизировать работу светофоров. Кроме того, будут введены электронные билеты, изменено расписание общественного транспорта на основании анализа пассажиропотока с помощью системы «умных остановок». Это нововведение уже тестируется.

«Умное ЖКХ» позволит автоматизировать систему счетчиков коммунальных услуг, контролировать работу домофонов. При этом если с новостройками ситуация ясна — там новшества внедряются на стадии проектирования — то с жителями старых домов придется работать, убеждая, что это принесет пользу.

В рамках «Умного города» изменится облик населенного пункта. Например, контроль за освещением, за дорожной и коммунальной техникой.

- Это позволит узнать, где она находится, какой план стоит перед конкретными машинами и людьми и сколько они сделали — если есть отставание, это сразу заметно онлайн. Я видел такую систему в действии в Калуге. Мы сейчас обсуждаем такое внедрение в Саратове, Энгельсе, Балакове, — заявил Дмитрий Тепин.

В обозримом будущем будет введена система совместного использования велосипедов и электронных самокатов — байкшеринг. Для этого требуется специальная подготовка инфраструктуры, к примеру, тех же тротуаров.

Онлайн-трансляцию брифинга можно посмотреть на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Брифинг Министра строительства и ЖКХ Саратовской области Д.В. Тепина.

ИСТОЧНИК KP.RU