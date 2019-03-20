ООО «КВС» продолжает строить коллектор на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-20T10:41:53+03:00

В 2013 году из-за недофинансирования проект был прекращен

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжает строительство канализационного коллектора щитовой проходки 18а по Московскому шоссе. Работы ведутся в рамках реализации инвестиционной программы компании на 2017-2020 годы.

Объект предусмотрен генеральным планом Саратова. В 2013 году ввиду недофинансирования реализации проекта строительство тоннеля было прекращено. С приходом концессионера канализационный коллектор включен в первоочередной план работ. Общая протяженность возводимого участка составляет порядка 400 м, а диаметр — 1,84 м.

Новый коллектор имеет высокую степень важности для жителей города — по нему транспортируются канализационные стоки Ленинского района. Реализация проекта позволит улучшить экологическую обстановку микрорайона, обеспечить безопасность и надежность функционирования системы водоотведения. После строительства объекта из эксплуатации будет выведена канализационная насосная станция №12 и две нитки напорной части коллектора общей протяженностью около 1 км каждая, а это, в свою очередь, положительно повлияет на показатели энергоэффективности.

Строительство нового инженерного сооружения осуществляется методом щитовой проходки, используемым при строительстве метро. На сегодняшний день специалистами проложено 400 м тоннеля в соответствии с проектом, производится отделка его внутренней части. Также продолжается строительство шахты №9 глубиной более 30 м.

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ИСТОЧНИК KP.RU