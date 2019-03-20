2019-03-20T11:10:35+03:00
Общество

Саратовец нашел в магазине странную партию сыра

Необычная продукция обнаружилась в магазине Солнечного
Дарья Вострикова
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Вчера, 19 марта, горожанин поделился в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» о необычной находке в магазине на улице Лисина.

Пользователь Витя Бублик обнаружил сыр «Российский», который был изготовлен 14 января, а срок его годности был 120 суток. Еще на продукции был второй ценник, если верить которому, сыр упаковали 16 марта, а годен он до 18-19 числа.

В доказательство своих слов он опубликовал снимки продуктов и посоветовал людям быть внимательнее.

Горожане ответили в комментариях, что нередко работники магазинов обрезают подгнившие куски от продуктов, переклеивают даты и снова отправляют товары на прилавок.

По их словам, такая ситуация не редкость в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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