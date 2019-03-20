Борис Шинчук возглавил ОПу Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-20T10:34:47+03:00

Его кандидатура была поддержана почти единогласно

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В Общественной палате Саратовской области сегодня, 20 марта, состоялось пленарное заседание, на котором Борис Шинчук был избран новым председателем.

Как рассказал «КП-Саратов» член ОПы, председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Всеволод Хаценко, за Шинчука проголосовали практически единогласно. Другой кандидатурой стала Наталья Караман, но ее выбрал только один человек.

- Это позволяет сказать, что Борис Шинчук был полностью поддержан Общественной палатой Саратовской области, — отметил Хаценко.

Он считает это хорошим выбором, так как Шинчук активно занимается общественно-политической деятельностью, возглавляет Музей боевой и трудовой славы, имеет непосредственное представление о работе в сфере культуры, искусства, туризма, сохранения историко-культурного наследия.

По словам Всеволода Хаценко, Борис Шинчук выступил с речью, в которой отметил основной курс работы в качестве председателя. Во-первых, это деятельность в рамках обозначенных направлений в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию и национальных проектов.

- Он будет опираться на работу комиссий и профильных рабочих групп ОПы, а также тесно взаимодействовать с экспертным сообществом. Приоритет — донести нашу повестку и прорывные задачи, которые поставил президент, до каждого района и поселка — подчеркнул общественник.

Напомним, кандидатуру Бориса Шинчука внес губернатор Саратовской области Валерий Радаев после ухода из ОПы Александра Ландо.

ИСТОЧНИК KP.RU