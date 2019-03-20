Управляющую компанию в Марксе призвали к ответу за плохую уборку

СЕГОДНЯ 10:28 2019-03-20T10:29:36+03:00

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Марксовская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что ООО «УК «Наш дом плюс район» не устраняло протечку кровли и не убирало дворы в домах №59 на улице Коммунистическая, №21 на улице 5-я Линия, №52а по проспекту Ленина в Марксе.

В отношении директора УК составили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU