2019-03-20T10:28:01+03:00
Происшествия

В Мокроусе ФСБ задержала двух мужчин с 2 кг наркотиков

У них также изъято 650 тыс. рублей [фото]
Екатерина Семенова
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Фото УФСБ по Саратовской областиФото УФСБ по Саратовской области
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Сотрудники УФСБ по Саратовской области задержали двух подозреваемых в наркоторговле.

Фото УФСБ по Саратовской области

Фото УФСБ по Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, спецоперация была проведена вместе с линейным отделом полиции станции Ершов Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото УФСБ по Саратовской области

Фото УФСБ по Саратовской области

В поселке Мокроус были задержаны двое мужчин, у которых изъяли более 2 кг наркотиков и 650 тыс. рублей.

Фото УФСБ по Саратовской области

Фото УФСБ по Саратовской области

По данному факту были возбуждены четыре уголовных дела. Задержанные отправлены под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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