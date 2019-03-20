В Мокроусе ФСБ задержала двух мужчин с 2 кг наркотиков
У них также изъято 650 тыс. рублей [фото]
Фото УФСБ по Саратовской области
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Сотрудники УФСБ по Саратовской области задержали двух подозреваемых в наркоторговле.
Фото УФСБ по Саратовской области
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, спецоперация была проведена вместе с линейным отделом полиции станции Ершов Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.
Фото УФСБ по Саратовской области
В поселке Мокроус были задержаны двое мужчин, у которых изъяли более 2 кг наркотиков и 650 тыс. рублей.
Фото УФСБ по Саратовской области
По данному факту были возбуждены четыре уголовных дела. Задержанные отправлены под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU