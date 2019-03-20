В Мокроусе ФСБ задержала двух мужчин с 2 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-20T10:28:01+03:00

У них также изъято 650 тыс. рублей [фото]

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСБ по Саратовской области задержали двух подозреваемых в наркоторговле.

Фото УФСБ по Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, спецоперация была проведена вместе с линейным отделом полиции станции Ершов Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото УФСБ по Саратовской области

В поселке Мокроус были задержаны двое мужчин, у которых изъяли более 2 кг наркотиков и 650 тыс. рублей.

Фото УФСБ по Саратовской области

По данному факту были возбуждены четыре уголовных дела. Задержанные отправлены под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU