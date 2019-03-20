На детсады в Саратовской области выделят 3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-20T10:08:22+03:00

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В Саратовской области доступность детских садов обеспечена в 23 из 42 районов.

Как рассказала профильный министр Ирина Седова, наиболее острая потребность в дошкольных местах существует в Саратове, Энгельсском, Балаковском, Вольском, Татищевском, Ершовском, Дергачевском районах. Именно в этих районах в рамках нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда» и федеральной госпрограмме «Развитие образования» в 2019-2021 годах будет построено 40 детских садов на более чем 5 тыс. мест. На решение проблемы выделят более 3 млрд рублей федеральных средств, свыше 190 млн из бюджета области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, уже в этом году построят 24 объекта на более чем 3 тыс. мест за счет участия в нацпроектах «Демография», «Жилье и городская среда», а также федеральной госпрограмме «Развитие образования».Также это дополнительно создаст 874 рабочих места.

Новые сады появятся в облцентре и семи районах региона. Строительство будет идти за счет средств федерального бюджета — более 2 млрд рублей, а также за счет регионального софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU