2019-03-20T10:08:22+03:00
Общество

На детсады в Саратовской области выделят 3 млрд рублей

За три года появятся 40 новых учреждений
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области доступность детских садов обеспечена в 23 из 42 районов.

Как рассказала профильный министр Ирина Седова, наиболее острая потребность в дошкольных местах существует в Саратове, Энгельсском, Балаковском, Вольском, Татищевском, Ершовском, Дергачевском районах. Именно в этих районах в рамках нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда» и федеральной госпрограмме «Развитие образования» в 2019-2021 годах будет построено 40 детских садов на более чем 5 тыс. мест. На решение проблемы выделят более 3 млрд рублей федеральных средств, свыше 190 млн из бюджета области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве, уже в этом году построят 24 объекта на более чем 3 тыс. мест за счет участия в нацпроектах «Демография», «Жилье и городская среда», а также федеральной госпрограмме «Развитие образования».Также это дополнительно создаст 874 рабочих места.

Новые сады появятся в облцентре и семи районах региона. Строительство будет идти за счет средств федерального бюджета — более 2 млрд рублей, а также за счет регионального софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Областной киновидеоцентр начинает новую акцию — «Школьный кинотеатр»
Обманутым дольщикам фирмы Абасова передали права на землю и проектную документацию
В течение двух лет в Саратове запустят систему «Активный гражданин»
В Саратове стало меньше преступников-подростков
Стоимость построения «Умного города» составляет 5 тыс. рублей на каждого саратовца
Рецидивист у «Ледовой сказки» в Энгельсе отобрал у подростка телефон
Руководство полиции Энгельса проверяется на причастность к преступлениям
В энгельсском ТЦ у женщины украли 30 тыс. рублей
Осужден автовор, переодевавшийся в форму ГИБДД
В центре Саратова столкнулись две легковушки
На фестиваль в Саратове приедет Елена Исинбаева
В Саратове планируют внедрить «Умный город»
В Энгельсе МАЗ сбил пожилую женщину
ООО «КВС» продолжает строить коллектор на Московском шоссе
Саратовец нашел в магазине странную партию сыра