Жители Саратова предпочитают шансон
Саратов вошел в число городов России, жители которых предпочитают слушать шансон.
Ка такому выводу пришли эксперты независимого агентства Zoom Market по итогам опроса, проведенного в 36 городах в марте. Участие в исследовании приняли 3,6 тыс. человек в возрасте от 19 до 64 лет.
Шансон также слушают жители Брянска, Иванова, Самары, Саранска, Твери, Чебоксар, Челябинска.
Шансон стал одним из лидеров среди музыкальных жанров. Также россияне предпочитают хип-хоп и поп.
Заметно уступают в популярности рок, электронная музыка, панк-рок, классическая музыка и джаз.
При этом россияне в большинстве слушают музыку онлайн или по радио. Лишь 6% выбирают физические носители.
ИСТОЧНИК KP.RU