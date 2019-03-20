Жители Саратова предпочитают шансон

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-20T10:24:08+03:00

К такому выводу пришли эксперты по итогам опроса

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Саратов вошел в число городов России, жители которых предпочитают слушать шансон.

Ка такому выводу пришли эксперты независимого агентства Zoom Market по итогам опроса, проведенного в 36 городах в марте. Участие в исследовании приняли 3,6 тыс. человек в возрасте от 19 до 64 лет.

Шансон также слушают жители Брянска, Иванова, Самары, Саранска, Твери, Чебоксар, Челябинска.

Шансон стал одним из лидеров среди музыкальных жанров. Также россияне предпочитают хип-хоп и поп.

Заметно уступают в популярности рок, электронная музыка, панк-рок, классическая музыка и джаз.

При этом россияне в большинстве слушают музыку онлайн или по радио. Лишь 6% выбирают физические носители.

ИСТОЧНИК KP.RU