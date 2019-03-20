В Саратове 134 дома до вечера остались без воды

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-20T10:27:17+03:00

Речь идет о Ленинском и Заводском районах

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Сегодня, 20 марта, без холодной воды остались жители 134 домов в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в Заводской район водоснабжение вернется в 22:00, а в Ленинском районе только в полночь.

Ограничения коснулись адресов:

- улица Крымская, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16/24, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 34а;

- Крымский проезд, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

- Крымский тупик 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11;

- проспект Энтузиастов, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а;

- улица Азина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 21а;

- улица Васильковская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19а;

- улица Верхоянская, 2, 4, 4а, 5, 6, 8;

- улица Вологодская, 2а, 3, 4, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 17;

- улица Ленинградская, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18;

- улица Солнечная, 1, 2, 3, 4, 6;

- улица Тархова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

- улица Лебедева-Кумача, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88;

- улица Перспективная, 23, 25, 27, 29, 31.

ИСТОЧНИК KP.RU