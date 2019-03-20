Хронического алкоголика из Саратова осудили за нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-20T09:46:37+03:00

Он попадался на этом уже два раза

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Суд признал виновным 43-летнего саратовца в пьяной езде, при том, что этот человек уже получал судимость за такое же преступление.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, установлено, что 17 февраля 2019 года мужчина без прав опять ехал по областному центру подшофе.

Он уже привлекался за это к ответу. Кроме того, мужчина состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «зависимость, вызванная употреблением алкоголя».

Суд назначил ему два месяца колонии-поселения. Кроме того, два года и три месяца ему нельзя будет садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU