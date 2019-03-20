В Саратове мужчина пригласил женщину на свидание в новогоднюю ночь и ограбил ее

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-20T09:40:34+03:00

Он поджидал ее на квартире вместе с сообщником

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В Кировском районе Саратова мужчина ограбил женщину, которая пришла к нему на свидание.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, преступление было совершено накануне Нового года, 31 декабря.

По версии следствия, в августе прошлого года 31-летний житель Саратовского района в интернете познакомился с женщиной. Он пригласил ее в съемную квартиру, пообещав подарок.

Когда пострадавшая пришла 31 декабря, ее ждало разочарование. Вместо романтического свидания кавалер с сообщником напали, связали и приставили нож к горлу. Они забрали у нее золотые украшения, деньги и банковскую карту, угрозами вынудив назвать пин-код.

Общая сумма ущерба составила 106 580 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Свою вину обвиняемый признал полностью и теперь ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU