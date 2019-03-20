В Саратове мужчина пригласил женщину на свидание в новогоднюю ночь и ограбил ее
В Кировском районе Саратова мужчина ограбил женщину, которая пришла к нему на свидание.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, преступление было совершено накануне Нового года, 31 декабря.
По версии следствия, в августе прошлого года 31-летний житель Саратовского района в интернете познакомился с женщиной. Он пригласил ее в съемную квартиру, пообещав подарок.
Когда пострадавшая пришла 31 декабря, ее ждало разочарование. Вместо романтического свидания кавалер с сообщником напали, связали и приставили нож к горлу. Они забрали у нее золотые украшения, деньги и банковскую карту, угрозами вынудив назвать пин-код.
Общая сумма ущерба составила 106 580 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Свою вину обвиняемый признал полностью и теперь ожидает суда.
ИСТОЧНИК KP.RU