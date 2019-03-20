Кафе в Вольске оштрафовали за раздачу детям Wi-Fi

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-20T09:29:20+03:00

Заведение не защищало несовершеннолетних от вредной информации

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В Вольске прокуратура организовала проверку в местном кафе.

- Администрация заведения «Good Food» раздает своим посетителям Wi-Fi. Однако кафе никак не защищает детей от информации в интернете, которая может причинить им вред, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В итоге виновника такой халатности привлекли к административному штрафу в 5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU