Кафе в Вольске оштрафовали за раздачу детям Wi-Fi
Заведение не защищало несовершеннолетних от вредной информации
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В Вольске прокуратура организовала проверку в местном кафе.
- Администрация заведения «Good Food» раздает своим посетителям Wi-Fi. Однако кафе никак не защищает детей от информации в интернете, которая может причинить им вред, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
В итоге виновника такой халатности привлекли к административному штрафу в 5 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU