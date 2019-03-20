В Саратовской области судебный пристав забрал себе деньги должника
На мужчину завели уголовное дело
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Межрайонная прокуратура выявила нарушение деятельности отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств по Аткарскому и Екатериновскому районам.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 1 по 30 ноября судебный пристав отдела занимался исполнительным производством в отношении должника, который не отдавал страховой компании 69 тыс. рублей.
Тот передал стражу порядка 10 тыс. рублей в счет погашения долга, но последний забрал деньги себе.
На пристава завели уголовное дело по статье «Мошенничество». За расследованием следит прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU