В центре Саратова парень лишил прохожего денег с карты
Предполагаемого грабителя задержали
Изменить размер текста:
Вчера,19 марта, полиция Волжского района раскрыла кражу денег с карты 21-летнего жителя Ртищево.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам парня 17 марта на пересечении улиц Волжская и Соборная неизвестный мужчина отобрал у него телефон и перевел себе с помощью мобильного банка 3,5 тыс. рублей.
Предполагаемым грабителем оказался 18-летний парень. Возможно, этот проступок закончится его первой судимостью.
Пока что его задержали и завели в отношении него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU