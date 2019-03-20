В центре Саратова парень лишил прохожего денег с карты

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-20T09:36:09+03:00

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Вчера,19 марта, полиция Волжского района раскрыла кражу денег с карты 21-летнего жителя Ртищево.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам парня 17 марта на пересечении улиц Волжская и Соборная неизвестный мужчина отобрал у него телефон и перевел себе с помощью мобильного банка 3,5 тыс. рублей.

Предполагаемым грабителем оказался 18-летний парень. Возможно, этот проступок закончится его первой судимостью.

Пока что его задержали и завели в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU