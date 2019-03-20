В столкновении ВАЗов в Саратове пострадал один из водителей
Авария случилась в Заводском районе
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Вчера, 19 марта, в 16:35 у дома №1 на 3-м Ореховом проезде в Саратове случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 58-летний водитель ВАЗ-2106 нарушил правила маневрирования и влетел в ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего парня.
В результате аварии 21-летнюю пассажирку «четырнадцатой» отвезли в больницу и потом отпустили. А водителя «шестерки» пришлось госпитализировать.
ИСТОЧНИК KP.RU