2019-03-20T09:19:28+03:00
Происшествия

В столкновении ВАЗов в Саратове пострадал один из водителей

Авария случилась в Заводском районе
Дарья Вострикова
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Вчера, 19 марта, в 16:35 у дома №1 на 3-м Ореховом проезде в Саратове случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 58-летний водитель ВАЗ-2106 нарушил правила маневрирования и влетел в ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего парня.

В результате аварии 21-летнюю пассажирку «четырнадцатой» отвезли в больницу и потом отпустили. А водителя «шестерки» пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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