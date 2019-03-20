2019-03-20T09:16:12+03:00
Происшествия

Житель Красноармейска украл из магазина пельмени и избил тетю лопатой

Он получил год колонии
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 31-летнего жителя Красноармейска в краже, причинении легкого вреда здоровью с причинением предметов в качестве оружия и незаконное приобретение, хранение наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в феврале 2018 года пьяный мужчина повздорил со своей тетей и в пылу конфликта стукнул ее по лбу лопатой.

В этом же месяце он нарвал во дворе своего дома коноплю и принес домой, чтобы употребить.

В марте 2018 года злоумышленник залез в магазин районного потребительского общества и унес оттуда пельмени, печенье, мороженую рыбу и другие товары.

За это мужчине дали год исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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