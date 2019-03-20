Житель Красноармейска украл из магазина пельмени и избил тетю лопатой
Суд признал виновным 31-летнего жителя Красноармейска в краже, причинении легкого вреда здоровью с причинением предметов в качестве оружия и незаконное приобретение, хранение наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в феврале 2018 года пьяный мужчина повздорил со своей тетей и в пылу конфликта стукнул ее по лбу лопатой.
В этом же месяце он нарвал во дворе своего дома коноплю и принес домой, чтобы употребить.
В марте 2018 года злоумышленник залез в магазин районного потребительского общества и унес оттуда пельмени, печенье, мороженую рыбу и другие товары.
За это мужчине дали год исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU