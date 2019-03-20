2019-03-20T08:58:24+03:00
Происшествия

Житель Советского района ответит за пьяную езду и удар в глаз полицейскому

Мужчине не удалось спастись бегством
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Советского района за применение насилия к полицейскому и повторную пьяную езду подходит к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 19 января 2019 года мужчина ехал на своей легковушке по селу Золотая Степь. Его заметили сотрудники ГИБДД и потребовали остановиться. Тот сначала бросился наутек от них на автомобиле, а потом и вовсе пешком.

Гражданина все равно задержали и привели в служебную машину. Выяснилось, что мужчина в состоянии опьянения. При этом в июле 2018 года он уже лишался прав за пьяную езду.

Лихач выразил свое отношение к происходящему — закурил в машине. Услышав замечание в свой адрес, он опять поднес сигарету ко рту, выматерился и дал полицейскому в левый глаз.

После этого стражи порядка усмирили мужчину.

Еще до начала следствия он во всем признался.

Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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