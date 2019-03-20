Заключенный энгельсской колонии обвинил инспектора в избиении
В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, он признан виновным в заведомо ложном доносе в совершении тяжкого преступления. При этом мужчина сам создал доказательства обвинения.
Следствие считает, что преступление было совершено 24 октября прошлого года. Якобы заключенный одной из колоний в Энгельсе сам порезал себе грудь и предплечья подручными материалами — куском штукатурки и фольгой.
Сделано это было, по предварительной версии, ради мести сотруднику колонии, с которым ранее произошел конфликт.
25 октября заключенный обвинил инспектора в том, что тот причинил ему травмы. Однако во время просмотра камер наблюдения это было опровергнуто.
В ходе расследования мужчина полностью признал вину. Максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU