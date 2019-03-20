2019-03-20T08:47:37+03:00
Происшествия

Заключенный энгельсской колонии обвинил инспектора в избиении

Следствие считает, что донос был ложным
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, он признан виновным в заведомо ложном доносе в совершении тяжкого преступления. При этом мужчина сам создал доказательства обвинения.

Следствие считает, что преступление было совершено 24 октября прошлого года. Якобы заключенный одной из колоний в Энгельсе сам порезал себе грудь и предплечья подручными материалами — куском штукатурки и фольгой.

Сделано это было, по предварительной версии, ради мести сотруднику колонии, с которым ранее произошел конфликт.

25 октября заключенный обвинил инспектора в том, что тот причинил ему травмы. Однако во время просмотра камер наблюдения это было опровергнуто.

В ходе расследования мужчина полностью признал вину. Максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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