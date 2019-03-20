2019-03-20T08:51:56+03:00
Общество

Для саратовцев на майские праздники пустят дополнительные поезда в Москву

Планируется четыре рейса
Дарья Вострикова
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В майские праздники 2019 года саратовцы получат дополнительную возможность уехать с родины в Москву.

Об этом сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Курсировать буду следующие рейсы:

— №239/240 Саратов — Москва — отправление из Саратова 29 апреля, 5 и 7 мая в 20:36, прибытие в Москву на следующие сутки в 10:38. Отправление из Москвы 30 апреля 6, 8, и 13 мая в 21:33, прибытие в Саратов на следующие сутки в 14:22.

— №485/486 Саратов — Москва — отправление из Саратова 12 мая в 21:36, прибытие в Москву 13 мая в 14:28.

Кроме того, на рельсы выйдут два проходных поезда.

— №405/406 сообщением Волгоград — Москва — отправление из Волгограда 29 и 30 апреля, 5, 7 и 12 мая в 07:24, прибытие в Москву на следующие сутки в 05:48. Отправление из Москвы 30 апреля, 1, 6, 8 и 13 мая в 15:54, прибытие в Волгоград на следующие сутки в 15:49.

— №563/564 сообщением Балаково — Москва — отправление из Балакова 12 мая в 03:25, отправление из Саратова в 09:00, прибытие в Москву на следующие сутки в 05:35. Отправление из Москвы 30 апреля в 12:15, прибытие на следующие сутки в Саратов в 11:00, прибытие в Балаково в 16:27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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