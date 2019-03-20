2019-03-20T08:34:15+03:00
Общество

Прокуратура через суд добилась ремонта дома на Вавилова

Решение суда было направлено приставам
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура потребовала отремонтировать многоквартирный дом.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, Фонд капремонта не организовал ремонт в здании на Вавилова, 45.

При этом оно требует ремонта внутридомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения.

Соответствующий иск был направлен прокуратурой в суд, который полностью его удовлетворил. Решение было направлено приставам для исполнения.

Прокурор Фрунзенского района обратился в суд с иском о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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