Прокуратура через суд добилась ремонта дома на Вавилова
Решение суда было направлено приставам
Изменить размер текста:
Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура потребовала отремонтировать многоквартирный дом.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, Фонд капремонта не организовал ремонт в здании на Вавилова, 45.
При этом оно требует ремонта внутридомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения.
Соответствующий иск был направлен прокуратурой в суд, который полностью его удовлетворил. Решение было направлено приставам для исполнения.
Прокурор Фрунзенского района обратился в суд с иском о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме.
ИСТОЧНИК KP.RU