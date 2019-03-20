2019-03-20T08:31:06+03:00
Происшествия

Вооруженный разбойник ограбил кассу магазина в Энгельсе

Он угрожал ножом
Дарья Вострикова
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Вчера, 19 марта, в 19:01 полиция Энгельсского района получила сигнал, что в 18:31 неизвестный ограбил магазин по адресу: Энгельс-1, строение 212.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы 900 рублей.

Предполагаемым разбойником оказался 33-летний местный житель. Он признался, что совершил налет на магазин, но уже потратил деньги на себя.

Гражданин уже четыре раза отбывал уголовное наказание. Теперь ему грозит пятая судимость по статье «Разбой».

При обыске в квартире стражи порядка нашли нож.

ИСТОЧНИК KP.RU

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