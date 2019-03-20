Дважды судимый и безработный мужчина ограбил ТЦ «Триумф Молл»
Он забрал оттуда джинсы и куртку
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Вчера, 19 марта, полиция Кировского района Саратова раскрыла грабеж в ТЦ «Триумф Молл».
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 33-летний мужчина в 16:34 зашел в здание торгового центра и взял оттуда мужские куртку и джинсы, не заплатив за них. Сумма похищенного составила 4 754 рубля.
Предполагаемого вора задержали у дома №143/147 на улице Зарубина.
Похищенное у него изъяли, а сам он во всем признался.
Выяснилось, что мужчина зарегистрирован в городе Камышин Волгоградской области.
На него завели очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU