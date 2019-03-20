2019-03-20T08:45:27+03:00
Общество

Панков: Готов к работе ФОК с бассейном в Краснокутском районе

Депутат напомнил о поддержке Володина при строительстве спортобъектов
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы, секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Еще вернусь к балаковским проектам Вячеслава Володина. А пока сейчас смотрю — на улице весна, солнце... Люди после зимы стремятся больше двигаться, заниматься спортом. Во всех районах много примеров, когда при поддержке спикера строятся и реконструируются спортивные объекты. К весне подарок получили жители Краснокутского района. Готов к вводу в эксплуатацию ФОК с бассейном. Об этом Володина просили жители, он уже помогал со строительством спортплощадок в районе. А вот заниматься плаванием в Красном Куте было негде, здесь нет даже подходящих водоемов.

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Надежды школьников и взрослых быстро оправдались — у них появился современный, хорошо оснащенный комплекс. Кроме бассейна, здесь несколько спортзалов, где можно тренироваться и проводить соревнования по волейболу, баскетболу, гимнастике, теннису, борьбе и многим другим видам спорта. Уверен, это поможет краснокутским спортсменам еще выше «поднять планку» и показать лучшие достижения. Так происходит во всех районах, где реализуются спортивные проекты Володина. Помню, на новом покрытии спорткомплекса в Романовке в первый же день был установлен рекорд района в эстафете. А в Озинках на новой спортплощадке вскоре после открытия успешно прошли международные соревнования по футболу с участием спортсменов из Казахстана. Не говоря уже о бассейне СК «Альбатрос» в Балакове — здесь соревнуются сильнейшие спортсмены из нашей и других стран.

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Но главное, считаю, то, что спортивные объекты спикера доступны для всех, независимо от возраста и уровня подготовки. И каждый может укрепить свое здоровье и сдать нормативы ГТО, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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