Катастрофа Ан-148 «Саратовских авиалиний» в 2,5 раза увеличила число жертв авиапроисшествий в России

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-20T08:21:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году число авиапроисшествий в России выросло с 39 до 42, катастроф — с 20 до 22. Количество их жертв выросло в 2,5 раза — с 51 до 128 человек. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о состоянии безопасности полетов в 12 странах, входивших в СССР — участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации.

В докладе подчеркивается динамика роста происшествий в эксплуатации тяжелых судов (взлетной массой более 10 тонн) с 2014 года. Каждый раз статистика все хуже.

За 2018 год в авиакомпаниях стран-участников соглашения произошло шесть авиапроисшествий с тяжелыми самолетами. Самыми большими потерями людей обернулась катастрофа самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале 2018 года, тогда погиб 71 человек — все пассажиры и члены экипажа.

В докладе также фиксируется рост количества происшествий и жертв при аварии вертолетной техники.

По предварительной оценке МАК, причиной 75% авиапроисшествий в 2018 году послужил человеческий фактор. Предлагается разработать целевые программы по всем аспектам его влияния на безопасность полетов.

Авторы доклада заявляют о недостаточном контроле авиационных администраций и органов гражданской авиации. Доводы комиссий по расследованию катастроф остаются без адекватной реакции на них, самолеты с истекшим сроком годности или отсутствующими документами продолжают эксплуатироваться.

У компании «Саратовские авиалинии», которая входит в активы бизнесмена Аркадия Евстафьева, 30 мая 2018 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта.

- Перевозчик продемонстрировал формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании, — выяснила «КП-Саратов» в министерстве транспорта РФ.

Как уточнили в ведомстве, Росавиация пошла на такой шаг по итогам внеплановых проверок, организованных в связи с катастрофой 11 февраля.

Евстафьев передумал получать новый сертификат. В середине марта 2019 года «Саратовские авиалинии» лишилась последнего самолета ЯК-42Д, который имелся в собственности компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самолет Ан-148 разбился в Подмосковье

По некоторым данным, воздушное судно пропало с экранов радаров через семь минут после вылета из аэропорта Домодедово

(подробнее)

Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» перестать летать и работать как аэропорт

Оказалось, в заявке компании на осуществление деятельности были включены члены погибшего экипажа

(подробнее)

«Саратовские авиалинии» подали заявление на МАК о клевете

Компания коллективно обратилась в прокуратуру и СУ СК

(подробнее)

Следователи: Пилоты разбившегося Ан-148 «Саратовских авиалиний» мешали друг другу

Как выяснили специалисты, если бы второй пилот был чуть сильнее, трагедии можно было избежать

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU