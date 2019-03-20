Прокуратура просит 15 лет для экс-главы Марксовского района Олега Тополя
В Марксе Саратовской области суд в очередной раз собрался для рассмотрения дела в отношении Олега Тополя, экс-главы Марксовского района.
Прокуратура потребовала для Тополя 15 лет, которые он должен провести в колонии строгого режима.
Кроме того, обвинение предлагает оштрафовать бывшего главу района на 120 млн рублей и запретить ему на семь лет занимать руководящие должности.
Напомним, Олега Тополя обвиняют в двух эпизодах взятки, трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и двух эпизодах — превышения, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU