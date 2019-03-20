Прокуратура просит 15 лет для экс-главы Марксовского района Олега Тополя

СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-20T08:13:21+03:00

Кроме того, оштрафовать его на 120 млн рублей

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В Марксе Саратовской области суд в очередной раз собрался для рассмотрения дела в отношении Олега Тополя, экс-главы Марксовского района.

Прокуратура потребовала для Тополя 15 лет, которые он должен провести в колонии строгого режима.

Кроме того, обвинение предлагает оштрафовать бывшего главу района на 120 млн рублей и запретить ему на семь лет занимать руководящие должности.

Напомним, Олега Тополя обвиняют в двух эпизодах взятки, трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и двух эпизодах — превышения, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU