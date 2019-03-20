2019-03-20T08:13:21+03:00
Происшествия

Прокуратура просит 15 лет для экс-главы Марксовского района Олега Тополя

Кроме того, оштрафовать его на 120 млн рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Марксе Саратовской области суд в очередной раз собрался для рассмотрения дела в отношении Олега Тополя, экс-главы Марксовского района.

Прокуратура потребовала для Тополя 15 лет, которые он должен провести в колонии строгого режима.

Кроме того, обвинение предлагает оштрафовать бывшего главу района на 120 млн рублей и запретить ему на семь лет занимать руководящие должности.

Напомним, Олега Тополя обвиняют в двух эпизодах взятки, трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и двух эпизодах — превышения, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовное дело в отношении экс-главы Марксовского района передали в суд

Результатом следственной деятельности стали 46 томов уголовного дела

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Областной киновидеоцентр начинает новую акцию — «Школьный кинотеатр»
Обманутым дольщикам фирмы Абасова передали права на землю и проектную документацию
В течение двух лет в Саратове запустят систему «Активный гражданин»
В Саратове стало меньше преступников-подростков
Стоимость построения «Умного города» составляет 5 тыс. рублей на каждого саратовца
Рецидивист у «Ледовой сказки» в Энгельсе отобрал у подростка телефон
Руководство полиции Энгельса проверяется на причастность к преступлениям
В энгельсском ТЦ у женщины украли 30 тыс. рублей
Осужден автовор, переодевавшийся в форму ГИБДД
В центре Саратова столкнулись две легковушки
На фестиваль в Саратове приедет Елена Исинбаева
В Саратове планируют внедрить «Умный город»
В Энгельсе МАЗ сбил пожилую женщину
ООО «КВС» продолжает строить коллектор на Московском шоссе
Саратовец нашел в магазине странную партию сыра