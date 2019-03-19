2019-03-19T18:50:44+03:00
Происшествия

Администрация советует пострадавшей от падения наледи на Тулупной женщине обратиться в суд

Управляющая компания не чистила крышу, несмотря на предписания властей
Екатерина Семенова
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Администрация Волжского района Саратова прокомментировала ЧП на улице Тулупная в Саратове, где на женщину рухнула льдина.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

- В течение всего зимнего периода в адрес управляющей данным многоквартирным домом организации OOO «К-«РАСА» неоднократно направлялись обращения о необходимости принятия мер по очистке крыши указанного дома. Однако своевременные работы по очистке крыши от снега и наледи не были проведены, — подчеркнули в администрации, которая со своей стороны ограждала опасные места, где мог произойти сход снега или падение сосулек.

После ЧП в надзорные органы направлено обращение для принятия мер в отношении нерадивых управленцев.

Пострадавшей женщине предложено обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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