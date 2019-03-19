Николай Панков: Работа должна строиться на прямом общении с людьми

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-19T18:49:09+03:00

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На конференции саратовского регионального отделения «Единой России» с речью выступил Николай Панков, только что избранный новым секретарем.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Панков поблагодарил участников конференции за доверие.

Также он заявил, что следует провести анализ организационной, внутрипартийной работы, чтобы сделать ее эффективнее. Программы и проекты партии в регионе также должны подвергнуться ревизии. По мнению Панкова, надо активизировать работу первичных отделений, обобщать и транслировать опыт лучших, выяснить, почему есть неактивные отделения, что им не хватает. Надо активнее проводить учебу партийного актива не только в период выборов, но и в повседневной работе.

- В какой-то момент мы расслабились и начал происходить отрыв реготделения от граждан. Видимо, не все идеи наши им ясны и понятны. Значит, мы должны изменить это.

У нас 46 тыс. членов партии в регионе. Жители ждут новых идей, профессионализма в сегодняшних условиях. Нужны люди с активной жизненной позицией, нужно чтобы приходила молодежь, может, для этого нужны специальные программы.

Нужно активизировать и развить сеть общественных приемных, в том числе в соцсетях. Много предложений лично я получаю через свои каналы в соцсетях.

Надо работать со СМИ и с общественностью. Пример нам показывает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Для системной работы надо разработать стратегию развития реготделения партии. Следует исключать дискредитирующих ее, безответственных людей, совершающих в отношении ее демарши.

Необходимо усилить парламентский контроль, работу экспертов при принятии законов.

Рост политической конкуренции надо приветствовать, чтобы становиться сильнее, а не действовать запретами и «указивками».

Работа будет строиться на прямом общении людьми. Задачи включают не только перезагрузку реготделения, но построение эффективной системы помощи гражданам, — заявил Панков.

После избрания Панкова губернатор Валерий Радаев назвал его «политическим тяжеловесом» и заметил, что это он, Радаев, попросил Панкова возглавить реготделение в этот временной отрезок. По словам главы региона, очень много важнейшей работы предстоит выполнить в рамках нацпроектов и послания президента, а «работать, как вчера, уже не получится».

ИСТОЧНИК KP.RU