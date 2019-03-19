Панков стал секретарем саратовского реготделения «Единой России»
Его выбрали тайным голосованием
.Фото: Александр Уриевский
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Николай Панков избран секретарем саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».
Такое решение было принято на I конференции саратовского отделения «ЕР». Ранее пост занимал Иван Кузьмин, но он сложил свои полномочия.
Конкуренцию в тайном голосовании Панкову составлял Николай Швецов, секретарь местного отделения партии Романовского района. Однако участники конференции отдали голоса за Николая Панкова.
ИСТОЧНИК KP.RU