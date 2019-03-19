2019-03-19T18:46:55+03:00
Общество

Николай Панков выдвинут на пост секретаря саратовского отделения «ЕР»

Его конкурент — главный единоросс Романовского района
Александр Уриевский
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Николая Панкова выдвинула на пост секретаря реготделения ЕРНиколая Панкова выдвинула на пост секретаря реготделения ЕРФото: Александр Уриевский
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В Саратове продолжается первый этап конференции регионального отделения «Единой России».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на основании решения президиума Генсовета и личного решения досрочно прекращены полномочия члена президиума регполитсовета Ивана Кузьмина и члена регионального политсовета Елены Резеповой.

Все делегаты конференции проголосовали единогласно.

Следующим вопросом перешли к выборам секретаря регионального отделения, голосование будет тайным. Выдвинута кандидатура Николая Панкова. Предложившая его Антонина Галяшкина, глава Озинского района, заявила, что Панков знает людей, их проблемы и сможет организовать более эффективно работу реготделения.

Кроме того, была предложена кандидатура Николая Швецова — лидера единороссов Романовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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