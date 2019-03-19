Николай Панков выдвинут на пост секретаря саратовского отделения «ЕР»
В Саратове продолжается первый этап конференции регионального отделения «Единой России».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на основании решения президиума Генсовета и личного решения досрочно прекращены полномочия члена президиума регполитсовета Ивана Кузьмина и члена регионального политсовета Елены Резеповой.
Все делегаты конференции проголосовали единогласно.
Следующим вопросом перешли к выборам секретаря регионального отделения, голосование будет тайным. Выдвинута кандидатура Николая Панкова. Предложившая его Антонина Галяшкина, глава Озинского района, заявила, что Панков знает людей, их проблемы и сможет организовать более эффективно работу реготделения.
Кроме того, была предложена кандидатура Николая Швецова — лидера единороссов Романовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU