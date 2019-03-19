Жители Энгельса смогут сообщить о подтоплении на «горячую линию»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-19T18:45:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с потеплением на улицах Энгельса начал активно таять снег. Это приводит к тому, что некоторые участки дворов и дорог подтопляются.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, жители могут рассказать о залитых территориях, позвонив на «горячую линию».

Это поможет оперативной реакции и принятии мер по устранению подтопления комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района.

Горожане могут круглосуточно позвонить по телефону: 8(8453) 56-82-27.

Для жителей Энгельсского района есть другие номера: 8(8453) 56-71-29; 95-42-23.

ИСТОЧНИК KP.RU