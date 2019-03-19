Жители Энгельса смогут сообщить о подтоплении на «горячую линию»
Работают два номера диспетчерской службы
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В связи с потеплением на улицах Энгельса начал активно таять снег. Это приводит к тому, что некоторые участки дворов и дорог подтопляются.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, жители могут рассказать о залитых территориях, позвонив на «горячую линию».
Это поможет оперативной реакции и принятии мер по устранению подтопления комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района.
Горожане могут круглосуточно позвонить по телефону: 8(8453) 56-82-27.
Для жителей Энгельсского района есть другие номера: 8(8453) 56-71-29; 95-42-23.
ИСТОЧНИК KP.RU