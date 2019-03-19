2019-03-19T18:44:20+03:00
Общество

Алешина стала проректором СГУ

Она будет отвечать за непрерывное образование
Екатерина Семенова
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Марина АлешинаМарина АлешинаФото: Александр Уриевский
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Марина Алешина, бывший Главный федеральный инспектор по Саратовской области, стала проректором СГУ.

Как сообщили «КП-Саратов» в вузе, такое решение было принято сегодня на заседании Ученого совета.

- Марина Алешина займет пост проректора по непрерывному образованию, — рассказал ректор Алексей Чумаченко.

Она будет отвечать за профориентационную политику, довузовское образование, дополнительное образование детей и взрослых, обучающихся в СГУ и лиц предпенсионного и пенсионного возраста, а также профессиональную переподготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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