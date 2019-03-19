Алешина стала проректором СГУ
Она будет отвечать за непрерывное образование
Марина АлешинаФото: Александр Уриевский
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Марина Алешина, бывший Главный федеральный инспектор по Саратовской области, стала проректором СГУ.
Как сообщили «КП-Саратов» в вузе, такое решение было принято сегодня на заседании Ученого совета.
- Марина Алешина займет пост проректора по непрерывному образованию, — рассказал ректор Алексей Чумаченко.
Она будет отвечать за профориентационную политику, довузовское образование, дополнительное образование детей и взрослых, обучающихся в СГУ и лиц предпенсионного и пенсионного возраста, а также профессиональную переподготовку.
ИСТОЧНИК KP.RU