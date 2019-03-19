Совет муниципальных образований потребовал от глав районов усилить взаимодействие с Регоператором

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-19T18:43:07+03:00

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В правительстве Саратовской области прошел семинар-совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках деятельности Ассоциации «Совета муниципальных образований Саратовской области». Семинар состоялся под председательством заместителя Председателя Правительства Алексея Стрельникова. В нем приняли участие руководители муниципальных районов Саратовской области, представители Роспотребнадзора и министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, а также директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев.

Зампред Правительства Алексей Стрельников обратил внимание на недоработки некоторых органов местного самоуправления при переходе на новую систему обращения с ТКО, которые были допущены в прошлом году.

В частности, неверные сведения о количестве мест накопления ТКО привели к сбоям в вывозе. Непредоставление базы потребителей коммунальных услуг привели к некорректным платежным документам. Также было отмечено самоустранение некоторых районных властей от информационной работы с населением при переходе на новую систему по обращению с ТКО. Он подчеркнул, что ее надо усилить и работать в этом направлении совместно с Регоператором. Такую задачу перед органами власти всех уровней ставит президент РФ и требует губернатор.

Председатель Ассоциации Людмила Жуковская призвала муниципалитеты тесно взаимодействовать с Региональным оператором.

- Муниципальные власти должны информировать жителей. Обустраивать и содержать контейнерные площадки. Вы должны тесно взаимодействовать с Регоператором, — сказала Жуковская.

Директор Регоператора Михаил Андреев акцентировал внимание на общих задачах и сообщил, что по качеству работы Регоператор Саратовской области является одним из лучших в России, и это достигнуто, прежде всего, благодаря совместным действиям с органами местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU