2019-03-19T18:41:00+03:00
Происшествия

Житель Екатериновки сознался в убийстве женщины и ранении ее сына

Злоумышленник арестован
Дарья Вострикова
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Ртищевские следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего жителя поселка Екатериновка.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, он признался в убийстве 57-летней местной жительницы и ранении ножом ее 31-летнего сына.

Как мы уже писали ранее, мужчина сидел в гостях у матери своей бывшей девушки и ее сына. Он начал оскорблять свою экс-возлюбленную, из-за чего между мужчинами вспыхнул конфликт.

Рассвирепевший злоумышленник достал нож и кинулся сначала на сына хозяйки дома, а потом и на нее саму, после чего скрылся.

Изрезанные тела обнаружил внук бабушки, который пришел к ней в гости. Раненого мужчину спасти удалось, а вот хозяйка частного дома умерла.

Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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