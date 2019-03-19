Житель Екатериновки сознался в убийстве женщины и ранении ее сына
Ртищевские следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего жителя поселка Екатериновка.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, он признался в убийстве 57-летней местной жительницы и ранении ножом ее 31-летнего сына.
Как мы уже писали ранее, мужчина сидел в гостях у матери своей бывшей девушки и ее сына. Он начал оскорблять свою экс-возлюбленную, из-за чего между мужчинами вспыхнул конфликт.
Рассвирепевший злоумышленник достал нож и кинулся сначала на сына хозяйки дома, а потом и на нее саму, после чего скрылся.
Изрезанные тела обнаружил внук бабушки, который пришел к ней в гости. Раненого мужчину спасти удалось, а вот хозяйка частного дома умерла.
Расследование дела продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Саратовской области внук нашел погибшую бабушку и еле живого дядю
За некоторое время до этого их зарезал пришедший гость
ИСТОЧНИК KP.RU