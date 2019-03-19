В Саратове началась партийная конференция «Единой России»
В Саратове 19 марта начался первый этап конференции реготделения «Единой России».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в президиуме находятся губернатор Валерий Радаев, депутат Госдумы Николай Панков, член партии Лариса Колязина, которая была и. о. секретаря после добровольной отставки Ивана Кузьмина.
Главный вопрос конференции — выборы нового секретаря. Представитель межрегионального координационного совета партии, депутат Госдумы Игорь Сухарев представил решение Генсовета, по которому с 14 марта и. о. секретаря выбран Николай Панков.
Кроме того, участники конференции обсудят задачи регионального отделения ЕР по реализации послания президента РФ Федеральному собранию.
ИСТОЧНИК KP.RU